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Продвинем

в Яндекс

Начинаете бизнес-проект с нуля и задумываетесь над его продвижением?
Хотите вдохнуть новую цифровую жизнь в слаженную многолетнюю работу компании?
Не знаете с чего начать? Мы знаем!

    +7 911 246 57 15

    businessnav@yandex.ru

    Бизнес Навигатор

    Продвижение бизнеса в сервисах Яндекс

    Развитие бизнеса в современных условиях требуют обязательного присутствия компании в цифровой среде.
    Хотите, чтобы Ваш сайт оказался в топ выдаче поиска?
    Наши специалисты увеличат конверсию и посещаемость сайта, обеспечат приток новых клиентов в офлайн-представительства

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    Проекты "под ключ"

    Работаем как "с нуля" так и оптимизируем имеющийся ресурс под Яндекс

    Индивидуальный подход

    Изучаем бизнес клиента, определяем слабые и сильные стороны

    Работаем по всей Росиии

    С учетом геолокации компании и потенциальных клиентов

    Для любого бизнеса

    мы сотрудничаем как с новичками, так и «акулами» рынка

    Результат

    Вы знаете, за что платите

    Мы работаем как с тематическими и узкоспециализированными сайтами, так и с онлайн-магазинами, салонами красоты, медицинскими центрами и другим бизнесом. И всегда приносим результат – рост количества заявок от потенциальных клиентов:

    SEO продвижение
    70%
    Рейтинг на картах
    80%
    Настройка контекстной рекламы
    100%
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    15

    лет успешного опыта работы

    200+

    Постоянных клиентов

    50+

    уникальных кейсов

    470+

    Успешных проектов

    Выполненные проекты

    Кейсы наших клиентов

    Кейс от «Бизнес – Навигатор» по продвижению салона красоты

    Продвижение в Яндекс Поиске Продвижение на Яндекс Картах

    Кейс по онлайн-продвижению клиники на «Яндекс. Карты» от «Бизнес – Навигатор»

    Продвижение на Яндекс Картах

    Подробный кейс от «Бизнес-Навигатор»: как с помощью платного размещения увеличить численность лидов

    Продвижение на Яндекс Картах

    Хотите удержать старых клиентов и привлечь новых?

    Выберите комплексное продвижение или отдельные услуги:

    Яндекс Поиск

    Комплексное SEO продвижение: выводите свою компанию в топ Яндекс и увеличивайте продажи товаров и услуг

    Яндекс Бизнес

    Настройка личного кабинета "под ключ": выделим Вас среди конкурентов и поможем потенциальным клиентам выбрать именно Вас

    Яндекс Карты

    Реклама и положительные отзывы на Картах: мы поможем увеличить количество показов, что привлечет больше клиентов

    Интернет PR

    Работа над репутацией сайта или бизнеса в интернете: работа с отзывами и управление имиджем Вашего бренда у потенциальных клиентов

    Яндекс Директ

    Разработка, тестирование и запуск контекстной рекламы на сервисах Яндекс с привлечением опытных маркетологов и статистики

    Сайт под ключ

    Создание качественных сайтов "с нуля" на базе CMS WordPress оптимизированных на последующее продвижение в сервисах Яндекс с минимальными затратами

    Закажите бесплатный анализ позиций Вашего бизнеса в Яндекс:

    Мы проведем мониторинг данных  и предложим эффективные инструменты и методики «раскрутки»

      Статьи

      Делимся знаниям

      Наши эксперты деляться своими секретами и наработанными методиками по продвижению Вашего бизнеса 

      Управление репутацией компании в интернете: почему это важно и необходимо

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      Реклама интернет-магазина: как продвигать высококонкурентный бизнес в сети

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      Особенности продвижения сайтов на сервисе Яндекс: от стратегии до увеличения показателей

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      Нужен хостинг или домен для сайта?

      Рекомендуем Вам нашего партнера:

      Хостинг провайдер beget

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      Отзывы

      Мнение наших клиентов

      Большинство клиентов обращаются к нам повторно – они уверены в качестве наших услуг

      Надежная компания. Все обязательства выполнены в срок в соответствие с договором

      Александр М.
      Руководитель строительной компании

      Остались вопросы? Свяжитесь с нами:

      +7 911 246 57 15

      businessnav@yandex.ru

      190961, Россия, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 2Б БЦ "Суворовский"

      Оставьте номер и мы перезвоним:

      О нас

      Мы команда опытных фрилансеров, предоставляющих услуги по комплексному продвижению бизнеса в Интернете.
      Мы осуществляем раскрутку сайтов, расширение клиентской базы, грамотную настройку всех маркетинговых сервисов по приемлимым ценам

      Услуги

      Делимся знаниями

      Информация

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