Продвинем
в Яндекс
Начинаете бизнес-проект с нуля и задумываетесь над его продвижением?
Хотите вдохнуть новую цифровую жизнь в слаженную многолетнюю работу компании?
Не знаете с чего начать? Мы знаем!
Бизнес Навигатор
Продвижение бизнеса в сервисах Яндекс
Развитие бизнеса в современных условиях требуют обязательного присутствия компании в цифровой среде.
Хотите, чтобы Ваш сайт оказался в топ выдаче поиска?
Наши специалисты увеличат конверсию и посещаемость сайта, обеспечат приток новых клиентов в офлайн-представительства
Результат
Вы знаете, за что платите
Мы работаем как с тематическими и узкоспециализированными сайтами, так и с онлайн-магазинами, салонами красоты, медицинскими центрами и другим бизнесом. И всегда приносим результат – рост количества заявок от потенциальных клиентов:
лет успешного опыта работы
Постоянных клиентов
уникальных кейсов
Успешных проектов
Выполненные проекты
Кейсы наших клиентов
Кейс от «Бизнес – Навигатор» по продвижению салона красоты
Кейс по онлайн-продвижению клиники на «Яндекс. Карты» от «Бизнес – Навигатор»
Подробный кейс от «Бизнес-Навигатор»: как с помощью платного размещения увеличить численность лидов
Хотите удержать старых клиентов и привлечь новых?
Выберите комплексное продвижение или отдельные услуги:
Комплексное SEO продвижение: выводите свою компанию в топ Яндекс и увеличивайте продажи товаров и услуг
Настройка личного кабинета "под ключ": выделим Вас среди конкурентов и поможем потенциальным клиентам выбрать именно Вас
Реклама и положительные отзывы на Картах: мы поможем увеличить количество показов, что привлечет больше клиентов
Работа над репутацией сайта или бизнеса в интернете: работа с отзывами и управление имиджем Вашего бренда у потенциальных клиентов
Разработка, тестирование и запуск контекстной рекламы на сервисах Яндекс с привлечением опытных маркетологов и статистики
Создание качественных сайтов "с нуля" на базе CMS WordPress оптимизированных на последующее продвижение в сервисах Яндекс с минимальными затратами
Закажите бесплатный анализ позиций Вашего бизнеса в Яндекс:
Мы проведем мониторинг данных и предложим эффективные инструменты и методики «раскрутки»
Статьи
Делимся знаниям
Наши эксперты деляться своими секретами и наработанными методиками по продвижению Вашего бизнеса
Нужен хостинг или домен для сайта?
Рекомендуем Вам нашего партнера:
Хостинг провайдер beget
Отзывы
Мнение наших клиентов
Большинство клиентов обращаются к нам повторно – они уверены в качестве наших услуг
Надежная компания. Все обязательства выполнены в срок в соответствие с договором
Покоряет индивидуальный подход к бизнесу с полной вовлеченностью в процесс работы. Поток клиентов увеличился на 15% в течение первого месяца с начала работы
Оптимальное соотношение цена-качество. Поражает диапозон возможностей для продвижения бизнеса и реальный результат